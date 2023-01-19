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В Николаеве прогремел взрыв

«РБК Украина»: в Николаеве на Украине произошел взрыв, объявили воздушную тревогу
Около 7:15 мск в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Глава Николаевской областной администрации сообщил об ударах по нескольким районам
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В городе Николаеве на Украине произошел взрыв, после чего была объявлена воздушная тревога, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на телеграм-канал «Преступности.нет».

Ранее около 7:15 мск сирены воздушной тревоги звучали в Николаевской и Одесской областях. По данным сервисов, которые отслеживают оповещения, первые сигналы прозвучали в 6:15 (7:15 мск), отбой воздушной тревоги начался в 6:35 (7:35 мск).

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким пока не подтверждал информацию о взрыве, однако сообщил в своем телеграм-канале, что 18 января были зафиксированы удары в районе Очаковской общины, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день Российская армия начала наносить массированные удары по украинским объектам инфраструктуры. Последняя такая атака была совершена 14 января. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях. На следующий день Минобороны России доложило о нанесении ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорилось в сообщении ведомства.

В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской областях. Минимум в 11 регионах ввели аварийные отключения электричества.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Николаев Украина взрыв Воздушная тревога
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