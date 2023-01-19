Медведев назвал последствия проигрыша ядерной державы в обычной войне

Если ядерная держава проиграет в «обычной войне», то в мире может начаться война ядерная, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. В то же время, по его словам, ядерные державы в крупных конфликтах не проигрывали

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Проигрыш ядерной державы в войне обычной может спровоцировать начало войны ядерной, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что на военной базе НАТО «Рамштайн» 20 января «великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем».

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — заявил Медведев, добавив, что «это должно быть очевидно» любому человеку.

Накануне источники The New York Times из числа американских чиновников рассказали изданию, что в администрации президента США теперь допускают, что Киеву, вероятно, потребуется оружие для атаки на Крым, даже если такой шаг будет грозить эскалацией конфликта. Власти США обсуждают с коллегами из Украины возможность использования поставляемого оружия (от РСЗО HIMARS до бронемашин Bradley) для атаки Крыма либо Крымского моста, сообщила газета.

Изменение позиции Вашингтона собеседники газеты связали со сложившимся мнением, что, если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Украины на любых будущих переговорах. В то же время среди чиновников и экспертов в США ослабли опасения, что Россия нанесет ответный удар тактическим ядерным оружием. В то же время, по словам собеседников газеты, риск такого сценария все еще сохраняется.

В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин пообещал защищать территориальную целостность страны «всеми имеющимися средствами». По его словам, Запад использует «ядерный шантаж», тогда как Россия «также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО». При этом спустя месяц российский президент заверил, что в ядерном ударе для страны «нет никакого смысла» — ни политического, ни военного. Первой Россия ядерное оружие не применит, но угроза ядерной войны растет, говорил Путин.

В середине января Белый дом опубликовал совместное заявление президента США Джо Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды, в котором говорилось, что Токио и Вашингтон будут воспринимать «любое применение Россией ядерного оружия на Украине» как «ничем не оправданный враждебный акт против всего человечества».

Медведев, реагируя на заявление, раскритиковал японского премьер-министра. По его словам, он отказывается «даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства». По его словам, премьер Японии «несет чушь про Россию», тем самым «предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки». «И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой — его собственная родина», — написал он.