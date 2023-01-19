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Кравцов заявил, что участники спецоперации смогут вести уроки ОБЖ

Глава Минпросвещения Кравцов: участники спецоперации на Украине смогут вести в школах ОБЖ
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Участники военной операции на Украине смогут преподавать в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью каналу НТВ.

«Я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняет свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе [ОБЖ], но еще раз пройдя определенную переподготовку», — сказал Кравцов. Министр отметил, что работа со школьниками «требует определенного подхода», должен быть «определенный отбор» преподавателей.

Кравцов добавил, что основой предмета является начальная военная подготовка, по нему утверждены программа и есть учебники.

В октябре прошлого года Минпросвещения предложило включить в курс ОБЖ для старшеклассников военную и медицинскую подготовку. Начать преподавать в школах начальную военную подготовку предлагал руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, эту идею поддержало Минобороны.

В ноябре Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке будет проводиться в школах на уроках ОБЖ. В Минпросвещения уточняли, что занятия появятся в российских школах в следующем учебном году и будут внеурочными.

Теги
Сергей Кравцов ОБЖ Школа Военная операция на Украине
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