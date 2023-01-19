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Сальдо заявил о переброске части украинских войск с Херсонщины в Донбасс

Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о переброске части украинских войск в Донбасс

Киев, «воспользовавшись относительным затишьем», перебросил часть войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы.

«Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками», — рассказал Сальдо.

16 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев перебросил часть войск из региона в сторону Артемовска (украинское название - Бахмут) и Соледара в Донецкой народной республике. По его словам, в Запорожье остались часть элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальной обороны.

За три дня до этого Минобороны России объявило о полном контроле над Соледаром. Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР в конце сентября вошли в состав России по итогам референдумов.

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Херсонская область переброска войск Владимир Сальдо Донбасс
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