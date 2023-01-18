Горелкин пообещал уволенным из зарубежных ИТ-компаний работу в России

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Россияне, уволенные из зарубежных ИТ-компаний, могут рассчитывать на трудоустройство в России, заявил в телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Он указал, что зарубежные ИТ-компании, в том числе Microsoft, начали массово увольнять сотрудников. В условиях перенасыщения рынка работодателям может быть невыгодно содержать релоцировавшихся россиян, а их «российский бэкграунд <…> может стать дополнительным фактором риска», считает Горелкин.

«Мы своих граждан не бросим. Все российские айтишники, уволенные из зарубежных компаний, могут рассчитывать на трудоустройство в России», — написал депутат.

Он напомнил, что Минцифры работает над программой, направленной на возвращение в страну уехавших ИТ-специалистов, «один из главных ее козырей» — бронь от мобилизации. «Этого, конечно, мало — я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки», — продолжил парламентарий.

О программе, нацеленной на возврат в страну уехавших ИТ-специалистов, в ноябре рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев. Конкретных деталей он не раскрывал. В январе «Коммерсантъ» писал со ссылкой на участников рынка, что туда помимо брони может войти частичная оплата «обратной релокации» и другие инициативы.

Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) в марте оценивала, что в первую волну, сразу после начала военной операции, из России уехали около 50–70 тыс. ИТ-специалистов, а во вторую волну, в апреле, могли уехать еще 70–100 тыс. В конце весны представители Минцифры и правительства говорили о том, что часть уехавших специалистов — до 85% — вернулись в Россию.

После объявления частичной мобилизации в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) допустили, что из страны могут уехать в два-три раза больше ИТ-специалистов, чем весной. Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в конце сентября заявил, что 100 тыс. потенциально уехавших ИТ-специалистов — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».

ИТ-специалистам после начала мобилизации дали отсрочку, однако претендовать на нее могут лишь те, чьи специальность и направления подготовки высшего образования вошли в список Минцифры (всего 195 направлений).