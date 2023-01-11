«Коммерсантъ» узнал о подготовке броней для вернувшихся ИТ-специалистов

Среди мер, которые Минцифры обсуждает с компаниями, есть бронь от призыва, оплата билета, но также и повышение НДФЛ для работающих из-за рубежа, пишет издание. При этом Минцифры заявило, что заградительные налоги не поддерживает

Минцифры начало проводить с представителями компаний совещания для обсуждения необходимых мер по возвращению ИТ-специалистов в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников ИТ-рынка.

Среди возможных мер обсуждаются частичная оплата «обратной релокации», повышение НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, рассказал глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Глава «Руссофт» Валентин Макаров также подтвердил обсуждение вопроса о мерах для возвращения IT-специалистов. По его словам, речь также идет о возможности предоставления брони от призыва в армию, а также оплате перелета в Россию.

«Что касается жестких предложений, а именно запрета удаленной работы и повышения налогов до 30%, то такой метод только навредит, поскольку IT-специалисты массово начнут увольняться», — счел он.

По данным источника «Коммерсанта» в правительстве, пока окончательного пакета мер нет, но его примут «в ближайшее время».

В Минцифры пояснили, что ведомство разрабатывает «дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России». В министерстве отметили, что не поддерживают введение запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов.

В конце декабря прошлого года глава ведомства Максут Шадаев заверил, что Минцифры выступает против запрета на выезд ИТ-специалистов за пределы России. Он отметил, что такие ограничения будут «вредными».

«Наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — сказал он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму собираются внести законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших из страны россиян. Издание «Верстка» со ссылкой на два источника в парламенте писало, что запрет может коснуться сотрудников из сферы информационной безопасности.

После этого в Минцифры заявили, что подобные ограничения могут вызвать «снижение темпов развития цифровых платформ и решений» и негативно сказаться на их конкурентоспособности.

С предложением повысить налоги для уехавших из России выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — заявил он. Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что ведомство склоняется к сохранению ставки для уехавших на уровне 13%. В Думе позже уточнили, что разрабатываемые депутатами поправки предполагают отмену режима самозанятости для уехавших из России. «Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4–6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — пояснял замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении. После этого в Кремле не раз заявляли, что новая мобилизация пока не планируется.

Минцифры объявило о возможности получить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов сфер ИТ, связи и медиа, чтобы обеспечить устойчивое функционирование объектов критической инфраструктуры.