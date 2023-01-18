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Anadolu сообщило об ускоренной работе по превращению Турции в газовый хаб

Anadolu: Турция в ускоренном темпе ведет работы для превращения страны в «газовый хаб»
«Газпром» GAZP ₽161,94 -0,24% Купить
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Турция ускоренными темпами ведет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб, передает Anadolu.

Так, по данным агентства, уже третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Она будет задействована на СПГ-терминале госкомпании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции.

Судно называется Vasant, оно рассчитано на хранение 180 тыс. куб. м СПГ и обладает мощностью подачи 28 млн куб. м газа в сутки. ПРГУ вышла из Сингапура под индийским флагом 2 декабря 2022 года. Как отмечает Anadolu, с использованием Сароса суточная мощность газификации Турции превысит 150 млн куб. м.

Создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу в октябре предложил президент России Владимир Путин. Его идея заключается в том, чтобы перенаправить топливо, которое раньше поставлялось в ЕС по газопроводу «Северный поток», через Турцию. «Работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Кроме того, мы еще знаем трагические события, связанные с подрывом газопроводов», — говорил Путин, объясняя выбор Анкары в качестве партнера по этому проекту.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу российского коллеги и счел подходящим местом для строительства хаба Фракию (северо-западная часть Турции, где находится Стамбул).

В конце декабря о начале работ над проектом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Участниками хаба могут стать те страны, которые поставляют газ в Южную Европу: Алжир, Азербайджан и Катар, отмечал вице-премьер Александр Новак.

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Теги
Турция газ экспорт газа импорт газа транзит газа хаб
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