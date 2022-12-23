Новак назвал потенциальных партнеров «Газпрома» на хабе в Турции

На газовом хабе в Турции, который предложил создать Владимир Путин, может быть несколько поставщиков сырья помимо «Газпрома», заявил вице-премьер Александр Новак. Газ в ЕС в южном направлении поставляют Алжир, Катар и Азербайджан

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Участниками нового газового хаба в Турции, который предложил создать президент Владимир Путин, помимо «Газпрома», могут стать поставщики из других стран. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Путин заявил об идее создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре 2022 года. По его словам, Россия уже частично экспортирует газ в ЕС через Турцию (через газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м в год), туда можно было бы перенаправить топливо, ранее поставляемое через Балтийское море по газопроводу «Северный поток», на котором произошли взрывы в конце сентября. Через неделю после этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, сообщил, что договорился с российским президентом о создании такого хаба.

«Сейчас активно «Газпром» работает с турецкими коллегами, с другими нашими возможными участниками этого проекта из других стран. <...> Поскольку в Европу на сегодняшний день по южному направлению поставляют и Алжир, и Катар, и Азербайджан, то в принципе речь идет о создании некоего хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики, но и другие экспортеры», — сказал Новак. По его словам, решения по газовому хабу будут приняты в течение 2023 года.

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков упоминал о возможном участии в проекте Азербайджана в ходе Евразийского экономического форума в Баку в конце октября. Создание хаба «всем выгодно» — и России, и Турции, и Азербайджану, и Европе, сказал тогда он, добавив, что Азербайджан «всегда был наш союзник». «Всегда обменные операции у нас. Он у нас газ покупает, иногда для своих нужд», — напомнил топ-менеджер. Зубков тогда добавил, что за пределами Турции, на европейском рынке, этот газ «по сути будет обезличен».

В Баку до сих пор очень сдержанно комментировали этот вопрос. Замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, который также участвовал в Евразийском экономическом форуме, сказал, что Турция для его страны является не только соседом, но и партнером. «У нас есть ряд обязательств... и, если мы сможем помочь своим соседям, мы будем очень рады», — отметил он. Но чиновник подчеркнул, что участие Азербайджана в этом хабе будет зависеть от позиции его иностранных партнеров в консорциуме Шах-Дениз, который разрабатывает крупнейшее газовое месторождение страны на шельфе Каспийского моря. «Азербайджан не один решает, мы часть консорциума, и без участия других партнеров это невозможно, — сказал он. — В консорциуме есть ВР, ЛУКОЙЛ, иранская компания. И они должны знать, во-первых, самую важную часть этого проекта — экономическое обоснование. Если они увидят, что можно зарабатывать деньги, тогда они будут готовы на это».

Потенциальное участие в турецком хабе Катара и Алжира, которые поставляют в Европу сжиженный природный газ (СПГ), ранее публично не обсуждалось.

По словам Новака, в Турции будет формироваться цена на газ рыночным способом, альтернативным тому, который сейчас используется на самом ликвидном хабе в Европе — нидерландском TTF и других торговых площадках, где «зачастую мы видим, что непонятно как формируется цена, работают боты, которые активно участвуют в торговле, и цены иногда носят необъективный характер».