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Голландский премьер заявил о готовности передать Киеву системы Patriot

Премьер-министр Нидерландов: готовы присоединиться к передаче Киеву систем ПВО Patriot

Нидерланды готовы присоединиться к США и Германии для передачи Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК, используются в качестве средств противовоздушной обороны) Patriot, заявил голландский премьер-министр Марк Рютте после встречи с американским президентом Джо Байденом, передает De Telegraaf.

«Мы намерены участвовать в инициативе Германии и Соединенных Штатов по отправке Patriot на Украину», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Рютте 17 января также провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем. За день до этого премьер-министр беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2023-м Амстердам намерен направить на поддержку Киева €2,5 млрд, основная часть средств рассчитана именно на военную помощь, пишет De Telegraaf.

О поставке Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну Зеленского. В январе стало известно, что Германия направит вторую батарею ЗРК. При этом украинские военные для того, чтобы применять это вооружение, пройдут обучение. Оно начнется в этом месяце на американской военной базе в Оклахоме и займет несколько месяцев.

Украинская сторона назвала решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Президент Владимир Путин выразил уверенность, что российские войска «пощелкают» Patriot.

Теги
Нидерланды ПВО Patriot Украина
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