Президент Литвы назвал сложным достижение членства Украины в НАТО

Гитанас Науседа (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Добиться членства Украины в НАТО — тяжелая задача, стране необходимо предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил в интервью CNBC президент Литвы Гитанас Науседа на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Будет тяжело добиться полноценного членства Украины в НАТО, пока длится кризис. Но мы не говорим о полноценном членстве прямо сейчас. Мы говорим о четком расписании, четких планах», — сказал Науседа, отвечая на вопрос о том, прекратится ли военный конфликт, если Украина станет членом альянса.

По его словам, члены НАТО повторяют одну и ту же фразу про открытые для всех двери альянса, но украинцы задают вопрос: «Где эти двери?». Это причина, по которой страны блока должны предоставить гарантии безопасности Украине, пока та не является членом НАТО, считает президент. «Это не просто сделать, но я считаю, что это одна из задач, одна из целей саммита НАТО, который в июле пройдет в Вильнюсе», — добавил он.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от НАТО, в частности от летнего саммита, большего, чем просто заявления об «открытых дверях». «На сегодня просто поддержки Украины от коллег НАТО <...> недостаточно для Украины. Недостаточно для мотивации нашей державы, для мотивации наших воинов», — сказал он, отметив, что Украине нужны «шаги вперед» и она ждет чего-то большего, чем открытые двери.

Украина, не являясь членом альянса, с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями. Зеленский объявил о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, 30 сентября — в день, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России четырех регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал, что решение о включении новых государств в альянс принимается консенсусом всех 30 стран-членов. Обеспечение нейтрального и безъядерного статуса Украины является одной из целей российской военной операции, отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу.