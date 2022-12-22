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Сейм Литвы запретил гражданам России и Белоруссии владеть оружием

Сейм Литвы запретил гражданам России и Белоруссии, проживающим в стране, владеть оружием
Россиянам и белорусам, постоянно проживающим на территории Литвы, но не имеющим литовского гражданства, будет запрещено владеть оружием. Закон, за который проголосовали 112 депутатов сейма, вступает в силу 1 апреля 2023 года
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Сейм Литвы запретил гражданам России и Белоруссии, постоянно проживающим в стране, владеть оружием. Это следует из поправок, принятых к закону о контроле над оружием и боеприпасами.

За поправки в закон проголосовали 112 депутатов, против — один, воздержались 13. Обновленный закон вступит в силу 1 апреля 2023 года.

По инициативе председателя комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринса Кащюнаса, в законе о контроле над оружием и боеприпасами указано, что вооружение могут покупать и иметь в собственности граждане Литвы и постоянные жители страны, за исключением граждан России и Белоруссии, не имеющих литовского паспорта. «Мы станем сильнее и обеспечим безопасность», — сказал Кащюнас.

По мнению политика, эта поправка предотвратит любые возможности для формирования различных группировок, действующих в пользу России и Белоруссии. Те из них, у кого уже есть оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу сдать его в органы полиции или продать. Разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. По данным комитета Кащюнаса, в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Белоруссии, имеющих разрешение на хранение или ношение оружия.

О том, что сейм собирается внести поправки, запрещающие белорусам и россиянам, проживающим в Литве, иметь оружие, сообщала литовская новостная сеть Delfi.

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Теги
Мир Ландау
оружие россияне Белоруссия Литва запрет
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