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Ростовский губернатор объяснил сообщения о взрыве над селом

Губернатор Ростовской области Голубев объяснил данные о взрыве в небе над селом
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: golubev_vu / Telegram)

Звук взрыва и инверсионные следы в небе над поселением Родионово-Несветайское в Ростовской области связаны с работой самолета Вооруженных сил России по целям в зоне спецоперации. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО», — написал Голубев. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Как сообщила 161.ru жительница района, взрыв прогремел примерно в 13:45 (совпадает с московским временем) и был такой силы, что «аж стекла затряслись». Родионово-Несветайское сельское поселение находится в 40 км от Свердловского района Луганской народной республики.

Ростовская область — один из российских регионов, который после начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. 3 января Голубев рассказывал о работе системы ПВО. По его словам, в семи километрах от населенного пункта Султан-Салы был обнаружен и сбит «малоразмерный объект в форме шара, свободно летевший по ветру». 21 декабря власти Ростовской области запретили запускать беспилотники в регионе.

19 октября президент Владимир Путин ввел на территории восьми российских регионов, в которые входит и Ростовская область, режим среднего уровня реагирования. Согласно указу российского лидера, власти этих регионов могут усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы транспорта, въезда на территорию региона и выезда из него.

Ростовский губернатор объяснил сообщения о взрыве над селом
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Теги
Ростовская область Василий Голубев взрыв
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