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Военная операция на Украине ,  
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После пожара на НПЗ в Ростовской области нашли детали двух беспилотников

Ростовский губернатор Голубев: на горевшем НПЗ нашли детали двух беспилотников
Ранее СМИ сообщили, что пожар на Новошахтинском заводе произошел после падения беспилотника. Губернатор подтвердил, что это одна из версий, и сообщил о приостановке работы НПЗ на время следственных мероприятий и оценки ущерба

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На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, где утром произошел пожар, обнаружили фрагменты двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода», — подтвердил он после заслушанного доклада о ликвидации возгорания.

По словам Голубева, работа завода приостановлена, идут следственные мероприятия. После этого специалисты оценят ущерб и перспективы возобновления работы предприятия.

Ранее о том, что причиной пожара на НПЗ стало падение беспилотника, сообщали источники ТАСС и 161.ru, а Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой видно, как БПЛА врезается в завод и происходит взрыв. По данным ТАСС, над территорией НПЗ пролетели два украинских беспилотника.

Пожар на НПЗ в Ростовской области начался после падения беспилотника
Политика

Возгорание на заводе началось около 9:25, его площадь составила 50 кв. м. Впоследствии начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов сообщил, что пожар возник на вакуумной установке, его потушили.

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Новошахтинский завод расположен в Красносулинском районе Ростовской области, недалеко от границы с ЛНР. Он работает с 2009 года и с 2021 года принадлежит холдингу «Петон». В 2020 году НПЗ переработал 4,8 млн т нефти. Завод находится под украинскими санкциями из-за обвинений в поставках топлива в Донбасс.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Ростовская область НПЗ беспилотник

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