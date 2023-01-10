Полиция оцепила место падения неопознанных обломков в Ростовской области

В Ростовской области в поле упали обломки неопознанного объекта, на месте работают полиция и МЧС

Фото: Никита Попов / РБК

В Ростовской области в поле упали неопознанные обломки, полиция и МЧС оцепили место падения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Усть-Донецкого района области.

«Вчера обнаружили (обломки), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте», — сообщил представитель местной администрации. По его словам, говорить о том, что это ракета или иной объект, можно будет только после изучения найденного объекта «соответствующими компетентными органами».

Ростовское издание 161.ru пишет, что вечером 8 января жители нескольких населенных пунктов в этом районе услышали в небе громкие хлопки. Издание со ссылкой на источник в силовых структурах Ростовской области сообщило, что в небе над районом работали системы ПВО.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области РБК сообщили, что информации об инциденте у них нет.

Губернатор региона Василий Голубев сообщал о работе ПВО в области вечером 3 января. По его словам, на высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, летевший по ветру, его было решено ликвидировать. «Настоятельно прошу всех сохранять спокойствие. Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны», — писал он.

Случаи падения неопознанных обломков с неба фиксировались и в других регионах в России. В середине декабря объект упал в Еланском районе Волгоградской области.

29 декабря система ПВО сработала в Саратовской области, в районе Энгельса. Был уничтожен неопознанный объект. В ночь на 26 декабря ПВО сбила на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник, сообщали в Минобороны России. В результате падения обломков дрона погибли трое российских военнослужащих.