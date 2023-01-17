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В Ницце эвакуировали лицей из-за коробки шоколада из России

В Ницце эвакуировали 1700 учащихся лицея из-за коробки шоколада из России
Лицей Массена
Лицей Массена (Фото: Wikimedia Commons)

Лицей Массена во французской Ницце эвакуировали из-за получения учреждением подозрительной посылки, сообщает BFM со ссылкой на источник в полиции.

Директор лицея объявил эвакуацию около 8:55 (10:55 мск). Из школы вывели 1700 учащихся, уточняет Nice Matin. Проспект Феликса Фора, где расположена школа, перекрыли, движение транспорта в этом районе ограничили.

На место выехала группа саперов. Специалисты определили, что посылка безопасна — это была коробка шоколадных конфет. Тревогу сняли примерно через час, учащиеся вернулись в классы.

Директор школы Жиль Клечек рассказал Nice Matin, что посылка пришла из России. Это была небольшая квадратная коробка размером около 40 см, отправленная из Москвы. На посылке кириллицей было написано, что она «адресована всему учреждению».

С рассылкой подозрительных посылок осенью прошлого года столкнулись украинские дипломаты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о 31 случае в 15 странах получения отправлений с настоящими или фальшивыми взрывными устройствами, а также частями тел животных. В Мадриде посылка, отправленная в украинское посольство, взорвалась, в результате комендант дипмиссии, отвечающий за охрану, получил ранение руки.

Тогда подозрительные посылки также получили сарагосский производитель оружия Instalaza, офис премьер-министра Испании Педро Санчеса, Минобороны республики и база ВВС Торрехон-де-Ардос и посольство США в Мадриде. В январе посылки со следами неизвестных веществ получили канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и посольство России в Латвии.

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Франция Ницца эвакуация посылка
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