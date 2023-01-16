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Канцелярия премьер-министра Израиля получила подозрительную посылку

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получила подозрительную посылку
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Levy / Getty Images)

В канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прислали подозрительную посылку, пишет Jerusalem Post со ссылкой на офис главы правительства.

На упаковке заметили следы маслянистой субстанции — это вызвало подозрения, что в посылке могут быть опасные вещества. В канцелярию вызвали полицию. После осмотра правоохранители передали посылку взрывотехникам на экспертизу.

30 ноября прошлого года на территории посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Посол страны в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что на его имя в представительство пришла посылка, которая взорвалась после того, как ее открыл комендант дипмиссии, отвечающий за охрану. Сотрудник получил легкое ранение руки.

После этого подозрительные посылки получили сарагосский производитель оружия Instalaza, офис премьер-министра Испании Педро Санчеса, Минобороны республики и база ВВС Торрехон-де-Ардос, а также посольство США в Мадриде. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в декабре рассказал о 31 случае получения украинскими дипломатами в 15 странах отправлений с настоящими или фальшивыми взрывными устройствами, а также частями тел животных.

В январе посылку с веществом неизвестного происхождения получило посольство России в Латвии. Начато расследование.

Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху конверт посылка
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