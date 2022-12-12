МИД Украины заявил о кровавой посылке, пришедшей в посольство в Греции

В МИД Украины заявили о присланной в посольство в Греции окровавленной посылке

Олег Николенко (Фото: oleg.nikolenko.50 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка. Об этом сообщил представитель украинского МИДа Олег Николенко в своем Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Он подчеркнул, что всего «33 случая угрозы в 17 странах: одна попытка теракта, два сообщения о минах, один вандализм, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов». При этом адрес отправителя в посольство в Греции указан тот же, что и на других конвертах, которые рассылались ранее, — это салон автокомпании Tesla в городе Зиндельфинген, Германия.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что посольства Украины получили 17 посылок со взрывчаткой или глазами животных. «Все началось со взрыва у посольства Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, я бы даже сказал больным», — заявил Кулеба. В отправке окровавленных посылок он обвинил Россию или тех, кто ей симпатизирует.

30 ноября в Мадриде у посольства Украины произошел взрыв. Взрывчатка находилась в конверте с письмом. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказывал, что в посылке оказалась коробка. Комендант, который занимался охраной посольства, открыл ее, услышал, что внутри что-то щелкнуло, и отбросил коробку, после чего прозвучал взрыв. По словам Погорельцева, комендант получил травмы руки и «что-то вроде контузии».

Россия осудила теракты возле украинского посольства в Испании. «Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — заявили в российской дипмиссии в Испании.