Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Актрису, народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Церемония прощания проходила сегодня в храме Христа Спасителя, куда она по решению семьи Чуриковой была перенесена из «Ленкома» (в этом театре актриса служила почти 50 лет).

Чурикова умерла 14 января, о причинах ее смерти не сообщалось. Артистке было 79 лет.

В «Ленкоме» Чурикова работала с середины 1970-х. Актриса играла Офелию в «Гамлете», Аркадину в «Чайке», Филумену Мартурано в «Городе миллионеров». В Театре Наций Чурикова исполнила роль королевы Елизаветы II в спектакле «Аудиенция». Актриса сыграла более 40 ролей в кинофильмах, в том числе в лентах «Морозко», «Ширли-мырли», «Я шагаю по Москве», «Тот самый Мюнхгаузен».