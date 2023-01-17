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Прощание с Инной Чуриковой в Москве. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя началась церемония прощания с актрисой Инной Чуриковой. Она умерла 14 января на 80-м году жизни.
Умерла Инна Чурикова
Общество
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Инна Чурикова
актриса
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