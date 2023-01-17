Общество ,
0
В Москве простились с Инной Чуриковой. Фоторепортаж
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Она служила в театре «Ленком» почти 50 лет, исполнила десятки ролей в кино. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
Церемония прощания по решению семьи актрисы была перенесена из «Ленкома» в храм Христа Спасителя
Актриса Лия Ахеджакова
Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов
Актер Андрей Соколов
Худрук Русского духовного театра «Глас» Никита Астахов и директор театра «Глас» Татьяна Белевич
Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти
Директор и художественный руководитель «Коляда-Театра» Николай Коляда
Актриса Надежда Михалкова
Президент фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына
Актер Виктор Раков
Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов и сын Инны Чуриковой актер Иван Панфилов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Актриса Александра Захарова
Актер Сергей Гармаш
Министр культуры Ольга Любимова
Директор театра Вахтангова Кирилл Крок
Актер Михаил Горевой