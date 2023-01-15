Прощание с Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя вместо «Ленкома»

Место прощания с Чуриковой перенесли из «Ленкома» в храм Христа Спасителя

Цветы в память об актрисе Инне Чуриковой у входа в театр «Ленком Марка Захарова» (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя, а не в «Ленкоме» Марка Захарова, как сообщалось ранее. Об этом говорится в сообщении театра в телеграм-канале.

«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00», — заявили в «Ленкоме». Ранее там сообщали, что прощание с Чуриковой пройдет 17 января в 12:00 в театре.

Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни в больнице. О причинах ее смерти не сообщалось. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщал директор «Ленкома» Марк Варшавер. В этом театре актриса служила почти 50 лет. Ранее Варшавер говорил, что Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище.

Актриса родилась 5 октября 1943 года. В «Ленкоме» она служила с середины 1970-х, среди ее работ — Офелия в «Гамлете», Аркадина в «Чайке», Филумена Мартурано в «Городе миллионеров». Чурикова исполнила более 40 ролей в кинофильмах, в том числе в лентах «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли» и др.