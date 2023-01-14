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Умерла Инна Чурикова

Актриса умерла на 80-м году жизни, прощание состоится в театре «Ленком» 17 января
Инна Чурикова
Инна Чурикова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На 80-м году жизни умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал он.

Прощание с актрисой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января.

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Чуриковой, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Инна Чурикова родилась в октябре 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Позже с матерью она переехала в Москву, где уже в 9 классе поступила в театральную студию при театре имени Константина Станиславского. По окончании школы Чурикова поступила в Щукинское училище на курсы актеров Леонида Волкова и Павла Цыганкова. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина с красным дипломом.

С 1965 года — актриса Московского театра юного зрителя, с 1975 года — актриса театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком») в Москве. В кино дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». Позже снялась в картинах «Морозко» (1964), «В огне брода нет» (1968), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Военно-полевой роман» (1985), «Ребро Адама» (1990), «Ширли-мырли» (1995) и др. Свою последнюю роль она исполнила в фильме 2020 года «Иван Денисович», снятом ее супругом Глебом Панфиловым.

В «Ленкоме» Чурикова дебютировала в 1974 году в роли Неле в постановке Марка Захарова «Тиль». За свою карьеру сыграла множество ролей, в том числе Офелии в «Гамлете» Андрея Тарковского, Аркадину в «Чайке» Захарова и Алиенору Аквитанскую в «Аквитанской львице» Глеба Панфилова.

С 1991 года — народная артистка СССР. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, награждена многочисленными премиями и призами, в том числе ТЭФИ и «Золотой маской».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
актриса Инна Чурикова прощание
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