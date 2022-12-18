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Салливан пересказал разговор Патрушева с главой ЦРУ в Москве

NYT: Патрушев и Бернс на встрече в Москве говорили об Украине и российской армии
Экс-посол США Джон Салливан присутствовал на встрече Бернса и Патрушева в Москве в ноябре 2021 года. Глава ЦРУ предупредил о реакции Вашингтона на боевые действия на Украине, а секретарь Совбеза заявил о мощи российских военных
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве в ноябре 2021 года предупреждал, что страны Запада «решительно и сплоченно» отреагируют в случае начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на присутствовавшего на встрече Джейка Салливана, который тогда занимал должность посла США в России. Он покинул этот пост в сентябре текущего года, после почти трех лет работы.

Как пишет издание, Бернс заявил, что в случае начала военных действий «последствия для России будут серьезными».

В ответ, сообщает NYT, ссылаясь на участвующих во встрече чиновников, Патрушев посмотрел главе ЦРУ в глаза, отложил свои записи и сказал о доблести российской армии.

«Он просто смотрел на Бернса и говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это [начало боевых действий на Украине] уже было решено, и они [российская сторона] были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — цитирует NYT Салливана.

По словам собеседников NYT, по возвращении в Вашингтон Бернс проинформировал американского президента Джо Байдена, что Путин принял решение начать боевые действия и российская сторона уверена в победе.

Визит Уильяма Бернса в Москву проходил 2–3 ноября 2021 года. Он встречался с Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В Совбезе тогда заявили, что Патрушев и Бернс обсуждали российско-американские отношения. Телеканал CNN позднее сообщил, что директор ЦРУ приезжал в Москву, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной», а также чтобы установить мотивацию действий России. По данным источников канала, на встречах с российскими чиновниками Бернс предостерег Москву от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций.

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После начала российской военной операции 24 февраля западные государства ввели несколько раундов жестких санкций в отношении Москвы и нарастили поставки оружия и другой военной помощи Киеву. Российские власти считают ограничительные меры незаконными и заявляют, что цели операции будут выполнены.

Еще одна встреча Бернса с представителем России состоялась в ноябре текущего года — он провел в Анкаре переговоры с Нарышкиным. Журналист CNN сообщал, что они обсудили вопросы, связанные с американскими заключенными в России и ядерной безопасностью. Глава СВР подтвердил, что последняя тема действительно обсуждалась, также они говорили об Украине. В Кремле заявили, что по содержанию переговоров им «нечего сказать».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Уильям Бернс ЦРУ Николай Патрушев Совет Безопасности Джон Салливан Военная операция на Украине
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