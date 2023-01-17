В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств

В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации для ИП

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав фермерских хозяйств, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения в ст. 18 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» представили депутаты Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Александр Демин, Сардана Авксентьева, Антон Ткачев. Авторы инициативы предложили освободить от мобилизации ИП или единственных участников обществ с ограниченной ответственностью, где работают пять и более человек, и которые не имеют задолженности по выплате заработной платы, налогов и других платежей в бюджет страны.

«В целях обеспечения нормального функционирования предприятий и экономики страны в период проведения частичной мобилизации необходимо обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, а также сохранение рабочих мест и экономической стабильности», — говорится в пояснительной записке к документу. Глав фермерских хозяйств предлагается освободить без дополнительных требований, поскольку они «обеспечивают продовольственную безопасность» страны.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва. Указ о прекращении мобилизации Путин не подписал, пообещав посоветоваться с юристами. В Кремле затем заявили, что нужды в таком документе нет, «точка поставлена». Там также посоветовали не обращать внимания на информацию о новых волнах мобилизации, считая ее провокационной.

Согласно закону, отсрочка от призыва предоставляется:

получившим бронь;

негодным к военной службе по состоянию здоровья;

занятым уходом за родственниками, нуждающимися в постоянной помощи, в том числе с инвалидностью;

опекунам несовершеннолетних сестры или брата;

беременным военнообязанным женщинам (срок не менее 22 недель);

имеющим четырех или более детей в возрасте до 16 лет; жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и детей в возрасте до 16 лет;

отцам, в одиночку воспитывающим одного или более ребенка в возрасте до 16 лет;

гражданам, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

членам Совета Федерации и депутатам Госдумы;

состоящим в добровольческих формированиях;

другим гражданам, которым дано соответствующее право указом президента.

Кроме того, Путин подписал указ, которым дается студентам очных и вечерних отделений вузов, отцам троих детей, некоторым сотрудникам ИT-компаний, операторов связи и системообразующих СМИ. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, также останутся на рабочих местах.