Власти объяснили, кто получит удостоверение об отсрочке от призыва

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 16:29
Курский губернатор объяснил звуки орудийных залпов Политика, 16:30
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать Бизнес, 16:28
В ЛНР заявили о долгом процессе ликвидации таможни с Россией Политика, 16:28
СК Белоруссии открыл новое дело в отношении призера Олимпиад Герасимени Спорт, 16:25
Акции металлургов упали на фоне возможного запрета сделок на LME Инвестиции, 16:25
Меликов счел глупой идею запустить по Дербенту зовущую в военкомат машину Политика, 16:21
Пограничники заявили, что пускают в Грузию на самокатах и велосипедах Общество, 16:17
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 16:14
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Reuters узнал об опасениях отключения связи в ЕС из-за нехватки энергии Политика, 16:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:54
В ФХР заявили о рассмотрении IIHF возвращения России в высший дивизион Спорт, 15:54
«Пора выводить криптовалюту». Как новые санкции могут повлиять на россиян Крипто, 15:51
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 15:51
Власти объяснили, могут ли учителя вручать повестки Политика, 15:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти объяснили, кто получит удостоверение об отсрочке от призыва

Те граждане, которые забронированы властями, получат удостоверения об отсрочке от призыва, остальным они не положены
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Те, кому положена бронь, получат удостоверения об отсрочке от призыва, сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призовут 300 тыс. человек, или 1,1% от мобилизационного ресурса.

Отсрочка от призыва по мобилизации в соответствии с законом распространяется на граждан:

— забронированных в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;

— признанных временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

— занятых постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы;

— являющихся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— имеющих на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет или имеющих на иждивении и воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

— имеющих жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет;

— депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Право на отсрочку также имеют граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Под мобилизацию также не подпадают:

Читайте на РБК Pro
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Как без западных технологий будут «дооцифровывать» сельское хозяйство
Инструкции
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
  • те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
  • студенты — 23 сентября Минобороны сообщило, что на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлекать тех, кто проходит первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях и стоит на воинском учете по месту жительства.

Кроме того, отсрочка полагается:

  • сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
  • операторам связи, задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;
  • зарегистрированным СМИ, радиовещателям, телевещателям, включенным в перечень системообразующих, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.

Сотрудники должны иметь соответствующее высшее образование и работать полный день.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, также останутся на рабочих местах.

В первую очередь мобилизации подлежат те, кто обладает необходимой военно-учетной специальностью: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Это рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, в первую очередь имеющие боевой опыт и отслужившие в армии, утверждали власти.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
отсрочка мобилизация
Материалы по теме
Володин заявил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации
Политика
В Пермском крае ответили на сообщения о выгрузке мобилизованных в поле
Политика
Астраханские власти откроют пункт мобилизации на границе с Казахстаном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter