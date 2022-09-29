Власти объяснили, кто получит удостоверение об отсрочке от призыва
Те, кому положена бронь, получат удостоверения об отсрочке от призыва, сообщается на портале «Объясняем.рф».
«Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», — говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призовут 300 тыс. человек, или 1,1% от мобилизационного ресурса.
— забронированных в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;
— признанных временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;
— занятых постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы;
— являющихся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
— имеющих на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет или имеющих на иждивении и воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
— имеющих жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет;
— депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
Право на отсрочку также имеют граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Под мобилизацию также не подпадают:
- те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
- студенты — 23 сентября Минобороны сообщило, что на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлекать тех, кто проходит первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях и стоит на воинском учете по месту жительства.
Кроме того, отсрочка полагается:
- сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
- операторам связи, задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;
- зарегистрированным СМИ, радиовещателям, телевещателям, включенным в перечень системообразующих, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.
Сотрудники должны иметь соответствующее высшее образование и работать полный день.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, также останутся на рабочих местах.
В первую очередь мобилизации подлежат те, кто обладает необходимой военно-учетной специальностью: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Это рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, в первую очередь имеющие боевой опыт и отслужившие в армии, утверждали власти.