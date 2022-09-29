Власти объяснили, кто получит удостоверение об отсрочке от призыва

Те граждане, которые забронированы властями, получат удостоверения об отсрочке от призыва, остальным они не положены

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Те, кому положена бронь, получат удостоверения об отсрочке от призыва, сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призовут 300 тыс. человек, или 1,1% от мобилизационного ресурса.

Отсрочка от призыва по мобилизации в соответствии с законом распространяется на граждан:



— забронированных в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;



— признанных временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;



— занятых постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы;



— являющихся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;



— имеющих на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет или имеющих на иждивении и воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;



— имеющих жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет;



— депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Право на отсрочку также имеют граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Под мобилизацию также не подпадают:

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те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

студенты — 23 сентября Минобороны сообщило, что на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлекать тех, кто проходит первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях и стоит на воинском учете по месту жительства.

Кроме того, отсрочка полагается:

сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

операторам связи, задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

зарегистрированным СМИ, радиовещателям, телевещателям, включенным в перечень системообразующих, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.

Сотрудники должны иметь соответствующее высшее образование и работать полный день.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, также останутся на рабочих местах.

В первую очередь мобилизации подлежат те, кто обладает необходимой военно-учетной специальностью: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Это рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, в первую очередь имеющие боевой опыт и отслужившие в армии, утверждали власти.