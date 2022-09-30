Бизнес попросил дать отсрочку от призыва части работников любых компаний
Четверка ведущих деловых объединений (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата) и государственная Корпорация МСП направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили дать отсрочку от частичной мобилизации определенной доле работников любых компаний независимо от их отраслевой принадлежности. Свои подписи под обращением поставили главы этих ассоциаций. РБК ознакомился с текстом письма, его подлинность официально подтвердили в «Опоре России» и Корпорации МСП, а также источник в «Деловой России». РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
По мнению представителей бизнеса, предоставление брони только для работников ИТ-сектора и оборонно-промышленного комплекса является недостаточным для «сохранения деятельности и развития российского предпринимательства». В частности, из-за того, что от призыва не освобождены руководители и ключевые сотрудники компаний, у предпринимателей возникают риски прекращения деятельности и ухудшения качества услуг для населения, пишут они.
Кому предлагается дать отсрочку
Авторы письма «считают целесообразным» предоставить отсрочку от частичной мобилизации:
- физлицам-учредителям, генеральным директорам, главным бухгалтерам компаний вне зависимости от отраслевой принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, главам фермерских хозяйств;
- работникам компаний в количестве не менее 30% от общего числа сотрудников фирмы, пребывающих в запасе Вооруженных сил, если общая численность занятых в компании составляет более 15 человек;
- работникам в количестве не менее 50% от общего числа сотрудников, пребывающих в запасе, если в компании работают меньше 15 человек (включительно).
Квота по освобождению от призыва в 50% потенциально мобилизуемых работников предлагается независимо от численности занятых и для «компаний с непрерывным производством, стратегически значимых, системообразующих организаций, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями ОПК в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую базу указанных предприятий».
Компании для применения этих квот должны осуществлять деятельность не менее шести месяцев, а на отсрочку могут рассчитывать работники, трудоустроенные до 1 сентября 2022 года, предлагают бизнес-объединения.
Каковы риски инициативы
Подобное квотирование совершенно необходимо в нынешних условиях: очевидно, что любой компании нужно сохранить не менее 30% персонала, чтобы продолжать функционировать, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Особенно важно, чтобы право бронировать максимальное количество сотрудников получили организации, обеспечивающие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и продовольственную безопасность, добавляет он.
Кроме руководителей, никто не может определить, какие сотрудники критичны для продолжения деятельности организации, а какие — нет, считает Сафонов. «Впрочем, избежать конфликта на этой почве внутри фирм вряд ли удастся: обязательно найдутся сотрудники, которые посчитают решение руководства неоправданным», — предупреждает эксперт.
Кроме того, по его словам, потенциально новые полномочия несут коррупционные предпосылки, полностью исключить которые невозможно. «Скользкий» момент возникает в случае с родственными связями, и если для микробизнеса это может не быть критичным, то для крупных компаний целесообразно ввести особый порядок бронирования родственников руководителей, уверен эксперт.
Выбранную форму инициативы деловых объединений резко раскритиковала в своем телеграм-канале предприниматель, бывший общественный омбудсмен по защите МСП Анастасия Татулова (она первой опубликовала письмо ассоциаций). Татулова обратила внимание на то, что авторы инициативы забыли про самозанятых, и осудила отношение к людям как к «процентам».