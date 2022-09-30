Бизнес попросил дать отсрочку от призыва части работников любых компаний

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 16:32
Защита осужденной в России баскетболистки Грайнер обжаловала приговор Спорт, 18:23
Воробьев сообщил о доставке квадрокоптеров и спальников мобилизованным Политика, 18:16
Прокурор Петербурга потребовал признать движение «Весна» экстремистским Политика, 18:11
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 18:09
Лавров посоветовал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах Политика, 18:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:07
Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев Политика, 18:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Бизнес попросил дать отсрочку от призыва части работников любых компаний Экономика, 18:04
РФ начала подготовку к поставкам электроэнергии для майнинга в Казахстане Крипто, 18:02
Российский теннисист второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP Спорт, 18:00
Дания и Швеция направили ООН письмо о ЧП на «Северных потоках» Бизнес, 17:50
«Сбер» начал прием заявок на кредитные каникулы для военнослужащих Недвижимость, 17:48
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:46
Зеленский отказался от переговоров с Россией, «пока Путин — президент» Политика, 17:41
Экономика ,  
0 

Бизнес попросил дать отсрочку от призыва части работников любых компаний

Деловые объединения и Корпорация МСП направили в правительство письмо с просьбой забронировать от мобилизации 30–50% сотрудников компаний, пребывающих в запасе. Также они призвали дать отсрочку учредителям и гендиректорам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Четверка ведущих деловых объединений (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата) и государственная Корпорация МСП направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили дать отсрочку от частичной мобилизации определенной доле работников любых компаний независимо от их отраслевой принадлежности. Свои подписи под обращением поставили главы этих ассоциаций. РБК ознакомился с текстом письма, его подлинность официально подтвердили в «Опоре России» и Корпорации МСП, а также источник в «Деловой России». РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

По мнению представителей бизнеса, предоставление брони только для работников ИТ-сектора и оборонно-промышленного комплекса является недостаточным для «сохранения деятельности и развития российского предпринимательства». В частности, из-за того, что от призыва не освобождены руководители и ключевые сотрудники компаний, у предпринимателей возникают риски прекращения деятельности и ухудшения качества услуг для населения, пишут они.

Крупный бизнес предупредил об обратном эффекте от роста налогов
Экономика
Фото:Luca Bruno / AP

Кому предлагается дать отсрочку

Авторы письма «считают целесообразным» предоставить отсрочку от частичной мобилизации:

  • физлицам-учредителям, генеральным директорам, главным бухгалтерам компаний вне зависимости от отраслевой принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, главам фермерских хозяйств;
  • работникам компаний в количестве не менее 30% от общего числа сотрудников фирмы, пребывающих в запасе Вооруженных сил, если общая численность занятых в компании составляет более 15 человек;
Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Hugo Philpott / Getty Images Сейчас или никогда: почему инвесторов уже не интересует отложенная выгода
Статьи
  • работникам в количестве не менее 50% от общего числа сотрудников, пребывающих в запасе, если в компании работают меньше 15 человек (включительно).

Квота по освобождению от призыва в 50% потенциально мобилизуемых работников предлагается независимо от численности занятых и для «компаний с непрерывным производством, стратегически значимых, системообразующих организаций, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями ОПК в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую базу указанных предприятий».

Компании для применения этих квот должны осуществлять деятельность не менее шести месяцев, а на отсрочку могут рассчитывать работники, трудоустроенные до 1 сентября 2022 года, предлагают бизнес-объединения.

РСПП заявил о нарушении властями принципов социального партнерства
Экономика
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Каковы риски инициативы

Подобное квотирование совершенно необходимо в нынешних условиях: очевидно, что любой компании нужно сохранить не менее 30% персонала, чтобы продолжать функционировать, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Особенно важно, чтобы право бронировать максимальное количество сотрудников получили организации, обеспечивающие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и продовольственную безопасность, добавляет он.

Кроме руководителей, никто не может определить, какие сотрудники критичны для продолжения деятельности организации, а какие — нет, считает Сафонов. «Впрочем, избежать конфликта на этой почве внутри фирм вряд ли удастся: обязательно найдутся сотрудники, которые посчитают решение руководства неоправданным», — предупреждает эксперт.

Кроме того, по его словам, потенциально новые полномочия несут коррупционные предпосылки, полностью исключить которые невозможно. «Скользкий» момент возникает в случае с родственными связями, и если для микробизнеса это может не быть критичным, то для крупных компаний целесообразно ввести особый порядок бронирования родственников руководителей, уверен эксперт.

Выбранную форму инициативы деловых объединений резко раскритиковала в своем телеграм-канале предприниматель, бывший общественный омбудсмен по защите МСП Анастасия Татулова (она первой опубликовала письмо ассоциаций). Татулова обратила внимание на то, что авторы инициативы забыли про самозанятых, и осудила отношение к людям как к «процентам».

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
отсрочка частичная мобилизация ИП правительство
Материалы по теме
Крупный бизнес предупредил об обратном эффекте от роста налогов
Экономика
В Петербурге зарегистрировали первый иск против решения о мобилизации
Политика
Путин потребовал исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter