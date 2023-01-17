Над Белгородом сработала система ПВО
В Белгородской области сработала система ПВО, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал губернатор.
По его словам, оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, указал он.
Накануне днем Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ снова попал город Шебекино. Он указывал, что снарядами оказались повреждены торговые ряды на местном рынке, пострадавших не было.
16 января система ПВО дважды срабатывала в Севастополе. Ночью над бухтой сбили беспилотник, еще три были уничтожены днем над морем, один из них, указывал губернатор города Михаил Развожаев, сбили по направлению к аэродрому Бельбек на северо-западе города.
14 января российская ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области, сообщал губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал.
Приграничные российские регионы, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также Крым ранее неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. В целом в восьми российских субъектах с прошлого октября действует режим «среднего уровня реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.