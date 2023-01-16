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Губернатор Севастополя заявил о «10 из 10» сбитых украинских дронах

Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО и флот сбили 10 из 10 украинских беспилотников
Вид на Севастополь
Вид на Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Черноморский флот и системы ПВО сбили все 10 украинских беспилотников над морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем», — рассказал он. По словам Развожаева, объекты в городе или акватории не пострадали, в Севастополе все спокойно.

Всего 16 января на город были совершены две атаки дронов. Первая произошла ночью, тогда сбили один дрон. Около 11:30 Развожаев написал еще об одной атаке: БПЛА сбили по направлению к Бельбеку. Потом число сбитых беспилотников выросло до трех, затем — до семи, а теперь и до десяти.

С начала военной операции на Украине Севастополь регулярно подвергается атакам дронов. В регионе с середины октября действует режим «среднего реагирования», который предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов и объектов связи.

Теги
беспилотники дроны Севастополь Крым
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