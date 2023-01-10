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Гладков сообщил о 12 поврежденных домах в Шебекино после обстрела

Белгородский губернатор Гладков: после обстрела в Шебекино повреждены 12 частных домов

Ночью Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах», — заявил Гладков.

Он добавил, что повреждена опора линии электропередачи. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00 (время совпадает с мск).

Материал дополняется.

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