Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Консул объяснил рост числа отказов россиянам во въезде в Мексику Политика, 00:27
«Барселона» победила «Реал» и в 14-й раз выиграла Суперкубок Испании Спорт, 00:01
«Явление в мире ММА». Сможет ли брат Хабиба затмить его Спорт, 00:00
Россия и Белоруссия проведут учения военно-космических сил Политика, 00:00
Стройку квартала для Верховного суда в Петербурге отложили до 2028 года Бизнес, 00:00
Президент Хорватии заявил о «прокси-войне» Запада с Россией на Украине Политика, 15 янв, 23:45
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА РБК и Edutoria, 15 янв, 23:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bloomberg узнал об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ Экономика, 15 янв, 23:26
Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре Политика, 15 янв, 23:12
Эрдоган допустил ухудшение отношений Турции и Швеции из-за курдов Политика, 15 янв, 23:11
В США рассказали, по какой цене поставят газ «к порогу Европы» Политика, 15 янв, 22:48
Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной Политика, 15 янв, 22:44
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 15 янв, 22:37
В Белоруссии сообщили о прибытии в страну российских ВКС для учений Политика, 15 янв, 22:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре

Зеленский: число погибших после обрушения многоэтажки в Днепре выросло до 30 человек
Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. Зеленский сообщил о 30 погибших и поиске еще 30 человек
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Число погибших в результате обрушения пролета многоэтажного дома в Днепре увеличилось до 30 человек, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Ранее глава областной администрации Валентин Резниченко сообщал об обнаружении тел 29 погибших.

«На сейчас число погибших 30 человек, в том числе одна девочка 15 лет», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, судьба еще 30 человек остается неизвестной, а для их спасения привлечены все необходимые службы. «Мы боремся за каждого человека. Спасательная операция продлится столько, сколько необходимо», — подчеркнул он.

Об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепре власти Украины сообщили 14 января. До этого офис украинского президента сообщал о массированной ракетной атаке и работе систем ПВО на Украине. Зеленский назвал причиной обрушения здания попадание ракеты. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечал, что всего в доме проживали около 1,7 тыс. человек, а в разрушенном пролете — около 200 человек.

После инцидента советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что часть дома в Днепре обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он.

Однако позже он еще раз прокомментировал ситуацию и указал, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». «Нас должно заботить привлечение к ответственности виновных в трагедии <...>. Вот на этом и нужно сосредоточиться», — подытожил Арестович.

Российские военные наносят удары по энергоинфраструктуре Украины более трех месяцев — с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает. Власти России не раз заявляли, что военные не наносят удары по гражданским целям на Украине, а только по военным объектам.

Читайте на РБК Pro
Премиум-застой: что ждет российских рестораторов в 2023 году
Секреты маскировки: как российские компании скрывают свое происхождение
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist

Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре
Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Военная операция на Украине обрушение дома ракетный удар Днепр
Материалы по теме
Мэр Днепра назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о работе ПВО
Политика
В Киеве объяснили обрушение части многоэтажки в Днепре сбитой ракетой
Политика
В Днепре после взрыва частично обрушилась жилая многоэтажка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter