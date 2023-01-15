Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре

Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. Зеленский сообщил о 30 погибших и поиске еще 30 человек

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Число погибших в результате обрушения пролета многоэтажного дома в Днепре увеличилось до 30 человек, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Ранее глава областной администрации Валентин Резниченко сообщал об обнаружении тел 29 погибших.

«На сейчас число погибших 30 человек, в том числе одна девочка 15 лет», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, судьба еще 30 человек остается неизвестной, а для их спасения привлечены все необходимые службы. «Мы боремся за каждого человека. Спасательная операция продлится столько, сколько необходимо», — подчеркнул он.

Об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепре власти Украины сообщили 14 января. До этого офис украинского президента сообщал о массированной ракетной атаке и работе систем ПВО на Украине. Зеленский назвал причиной обрушения здания попадание ракеты. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечал, что всего в доме проживали около 1,7 тыс. человек, а в разрушенном пролете — около 200 человек.

После инцидента советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что часть дома в Днепре обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он.

Однако позже он еще раз прокомментировал ситуацию и указал, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». «Нас должно заботить привлечение к ответственности виновных в трагедии <...>. Вот на этом и нужно сосредоточиться», — подытожил Арестович.



Российские военные наносят удары по энергоинфраструктуре Украины более трех месяцев — с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает. Власти России не раз заявляли, что военные не наносят удары по гражданским целям на Украине, а только по военным объектам.