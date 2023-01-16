Денис Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное к северу от Донецка

Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное в ДНР

Денис Пушилин (Фото: pushilindenis / Telegram)

Российские военные установили контроль над поселком Верхнее Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», — сказал Пушилин в видеообращении.

Поселок находится в 3 км к северу от населенного пункта Пески и почти в 6 км к северо-западу от Донецка.

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