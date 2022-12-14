Минобороны сообщило об установлении контроля над основной частью Водяного

Российские военные сообщили об ударах по колоннам украинской армии в ДНР и ЛНР и установлении контроля над селом к югу от Авдеевки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате наступления в ДНР российские войска взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное (к югу от Авдеевки), сообщает Минобороны России. В ходе боев был уничтожен один украинский танк, три боевые бронированные машины.

На остальных направлениях наносились удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Так, на краснолиманском направлении были сорваны контратаки трех штурмовых групп украинской армии, выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная (ЛНР). В районе Стельмаховки (ЛНР) нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ.

На южнодонецком направлении были отражены контратаки четырех штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное (ДНР).

В военном ведомстве также сообщили об ударе по украинским колоннам в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка Донецкой народной республики, в результате чего пресечена переброска резервов. В районе Краматорска поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».

Помимо этого, в Краматорске уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до 2 тыс. реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра. В районе Каменского (Запорожская область) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.