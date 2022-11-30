Минобороны сообщило об успешном наступлении в направлении Водяного в ДНР
Российские военные ведут успешное наступление на село Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.
«Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное Донецкой народной республики», — отметили в ведомстве.
Министерство также сообщило о полном контроле российских сил над населенным пунктом Андреевка в ДНР.
Село Водяное находится в 8 км к юго-западу от города Авдеевка Донецкой народной республики и в 8 км к северо-западу от Донецка.
В начале ноября Народная милиция ДНР заявила, что ведет наступление в районе Водяного, к 18 ноября оно продолжалось. Минобороны также регулярно отчитывается о поражении украинских сил на этом направлении.