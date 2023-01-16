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Украинский генерал допустил окружение ВСУ в случае потери Артемовска

Украинский генерал Кривонос: потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Потеря Артемовска (украинское название — Бахмут) может создать условия для окружения группировки украинских военных, заявил в интервью телеканалу «Прямой» бывший замсекретаря Совета безопасности Украины (в 2019–2020 годах) генерал Сергей Кривонос. Видео опубликовало ИноСМИ.

«Если говорить о Бахмуте, то его можно использовать в качестве плацдарма для развития наступления россиян на славянском и запорожском направлениях. Кроме того, могут быть созданы определенные предпосылки для окружения группировки ВСУ на востоке Украины», — заявил Кривонос, отметив, что угроза окружения станет реальной, если российские войска будут активно продвигаться на харьковском направлении.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в начале января сравнил бои за Артемовск с Куликовым полем, назвав город местом «встречи двух войск» и отметив, что «одна армия должна уничтожить другую». Он выразил уверенность, что российская сторона успешно справляется с «уничтожением другой армии».

Артемовск находится на севере Донецкой народной республики, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. Украинская сторона сообщала о тяжелом положении военных в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ситуация в Артемовске «тяжелая и мучительная», а в его офисе заявили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

Украинский генерал допустил окружение ВСУ в случае потери Артемовска
Украинский генерал допустил окружение ВСУ в случае потери Артемовска

Теги
Украина Артёмовск Военная операция на Украине ВСУ
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