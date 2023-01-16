Эрдоган: Анкара готова стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной

Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары быть посредником для мира

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Анкара готова к роли посредника для установления «прочного мира» между Россией и Украиной. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает канцелярия главы турецкого государства.

Президенты России и Турции провели телефонный разговор 16 января. Как сообщил Кремль, Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной. Российский президент указал на «деструктивную линию киевского режима», который сделал ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада, который наращивает поставки военной помощи Киеву.

Эрдоган неоднократно выступал с желанием стать посредником мирного урегулирования конфликта на Украине. 12 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Турции запланировал обсудить с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским инициативу организовать гуманитарный коридор для вывоза раненых, женщин и детей. Это предложение выдвинул Малкоч, Эрдоган его поддержал.

В Турции в конце марта состоялся последний очный раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. Позднее они были заморожены, а затем остановлены.