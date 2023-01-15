Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Le Monde сообщила об угрозе «крупнейшему русскому кладбищу» за рубежом Политика, 21:23
Эрдоган заявил о сохранении связей с Россией пока другие «нападали» Политика, 21:20
Передача Головина помогла «Монако» разгромить «Аяччо» со счетом 7:1 Спорт, 21:12
В Киеве сообщили о предложении Турции открыть коридор для раненых военных Политика, 21:01
Вышедший на замену Кокорин не спас «Арис» от поражения в чемпионате Кипра Спорт, 21:00
Прощание с Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя вместо «Ленкома» Общество, 20:55
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 20:55
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к украинским провокациям Политика, 20:42
В НАТО исключили нормализацию отношений с Россией Политика, 20:27
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 20:06
Как прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная» Общество, 20:03 
Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси Общество, 20:00
Столтенберг заявил о давлении на Берлин по поставкам Leopard 2 на Украину Политика, 19:54
СКА первым гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ Спорт, 19:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган заявил о сохранении связей с Россией пока другие «нападали»

Эрдоган: пока другие страны «нападали» на Россию, мы поддерживали отношения с Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Турция поддерживала Россию, несмотря на «нападки» со стороны других стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью в городе Мугла. Его цитирует агентство Anadolu.

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Напротив, мы поддерживали отношения с господином [Владимиром] Путиным так же, как и раньше. Он сделал хорошее предложение, сказав: «Я пришлю зерно бесплатно». Мы ответили: «Мы переработаем зерно, которое вы пришлете бесплатно, в муку на наших фабриках, и отправим его в бедные африканские страны, как вы хотите», — заявил Эрдоган. Он добавил, что 44% зерна ушли в европейские государства, а так будет восстановлено равновесие, если отправить муку в Африку.

17 ноября 2022 года Эрдоган заявил, что зерно из России будет перерабатываться в Турции в муку и затем отправляться в бедные страны. О таком формате поставок он договорился с российским президентом Владимиром Путиным в начале ноября.

«Если эта пшеница придет, превратится у нас в муку и будет отправлена таким образом, это серьезно облегчит жизнь [нуждающихся стран]», — сказал он. О договоренности с Россией обеспечить бесплатные поставки зерна в наименее развитые страны Эрдоган сообщал 4 ноября после встречи с Путиным.

Путин неоднократно критиковал выполнение зерновой сделки, говоря, что страны Запада «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки, поскольку большинство кораблей с зерном на борту уходили в европейские страны. В сентябре Путин заявлял, что лишь 3% от вывозимого с Украины продовольствия направляется в Африку.

22 июля в Стамбуле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна из трех украинских черноморских портов (Южного, Черноморска и Одессы) и содействии поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России. В октябре Россия приостановила свое участие в инициативе после атаки на суда в Севастополе, но позже вернулась в сделку, получив от Украины гарантии о неиспользовании коридора для ведения боевых действий. В ноябре зерновая сделка была автоматически продлена на 120 дней.

Читайте на РБК Pro
Игры на $11 млрд: как сколотил капитал отец самой юной миллиардерши мира
Элизабет Шимпфёссль — РБК Pro: «Запад лицемерит насчет русских олигархов»
«Нет, я настаиваю!». Разбираем пять портретов горе-переговорщиков
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»

Эрдоган заявил о сохранении связей с Россией пока другие «нападали»
Video

Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Зерновая сделка Африка голод

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эрдоган заявил о поиске торговцами оружием выгоды в ситуации на Украине
Политика
Эрдоган запланировал созвониться с Путиным и Зеленским
Политика
Минобороны обвинило СБУ в планах совершить провокацию в зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter