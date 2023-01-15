Эрдоган заявил о сохранении связей с Россией пока другие «нападали»

Эрдоган: пока другие страны «нападали» на Россию, мы поддерживали отношения с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Турция поддерживала Россию, несмотря на «нападки» со стороны других стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью в городе Мугла. Его цитирует агентство Anadolu.

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Напротив, мы поддерживали отношения с господином [Владимиром] Путиным так же, как и раньше. Он сделал хорошее предложение, сказав: «Я пришлю зерно бесплатно». Мы ответили: «Мы переработаем зерно, которое вы пришлете бесплатно, в муку на наших фабриках, и отправим его в бедные африканские страны, как вы хотите», — заявил Эрдоган. Он добавил, что 44% зерна ушли в европейские государства, а так будет восстановлено равновесие, если отправить муку в Африку.

17 ноября 2022 года Эрдоган заявил, что зерно из России будет перерабатываться в Турции в муку и затем отправляться в бедные страны. О таком формате поставок он договорился с российским президентом Владимиром Путиным в начале ноября.

«Если эта пшеница придет, превратится у нас в муку и будет отправлена таким образом, это серьезно облегчит жизнь [нуждающихся стран]», — сказал он. О договоренности с Россией обеспечить бесплатные поставки зерна в наименее развитые страны Эрдоган сообщал 4 ноября после встречи с Путиным.

Путин неоднократно критиковал выполнение зерновой сделки, говоря, что страны Запада «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки, поскольку большинство кораблей с зерном на борту уходили в европейские страны. В сентябре Путин заявлял, что лишь 3% от вывозимого с Украины продовольствия направляется в Африку.

22 июля в Стамбуле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна из трех украинских черноморских портов (Южного, Черноморска и Одессы) и содействии поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России. В октябре Россия приостановила свое участие в инициативе после атаки на суда в Севастополе, но позже вернулась в сделку, получив от Украины гарантии о неиспользовании коридора для ведения боевых действий. В ноябре зерновая сделка была автоматически продлена на 120 дней.

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