На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и других областях на востоке Украины

Люди в бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Воздушная тревога объявлена на востоке Украины, следует из данных карты тревог. Сирены звучат в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

После 10 октября, когда российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины, воздушную тревогу в стране объявляют регулярно. Утром 14 января взрывы прогремели в Киевской, Николаевской, Черниговской, Винницкой областях, в Харькове. Харьковское метро из-за обстрелов приостанавливало работу. В Киеве и Киевской области, по данным украинских властей, были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Николаевской области под обстрел попал г. Очаков, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар.

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Во второй половине дня глава офиса президента Андрей Ермак сообщал о ракетных атаках, на территории Украины продолжала действовать воздушная тревога. Взрыв прогремел в Днепре, был частично разрушен жилой дом. Президент Владимир Зеленский вечером 15 января сообщил о 30 погибших. Львовские власти заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Минобороны России на следующий день подтвердило ракетный удар «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.