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«Моя персональная королева»: актеры и политики — об Инне Чуриковой

Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. Артисты и общественные деятели назвали ее гениальной и незаменимой актрисой, работы которой останутся в истории российского кинотеатрального искусства
Инна Чурикова во время предпремьерного показа спектакля &laquo;Аудиенция&raquo;
Инна Чурикова во время предпремьерного показа спектакля «Аудиенция» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет. Прощание с актрисой пройдет 17 января в театре «Ленком», где она служила с 1975 года. В тот же день ее похоронят на Новодевичьем кладбище. РБК собрал соболезнования ее коллег, политиков и общественных деятелей.

Президент Владимир Путин:

«Кончина Инны Михайловны Чуриковой — великой, всенародно любимой актрисы — огромная потеря для всех нас. Ее выдающиеся работы и на сцене «Ленкома», и в кинематографе — образец настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи», — говорится в телеграмме, адресованной Глебу и Ивану Панфиловым, мужу и сыну актрисы.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев:

«Без этой замечательной актрисы невозможно представить отечественный кинематограф и театр. Ее творческие работы вошли в сокровищницу нашего искусства, полюбились миллионам людей самых разных поколений», — цитирует ТАСС телеграмму, распространенную секретариатом политика.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:

«Российская культура лишилась блестящей, одной из любимейших актрис нашей страны, потеряла целую эпоху. Уход из жизни Инны Михайловны — большое горе для ее близких, коллег и друзей, для всех нас. Человек интеллигентный, широко эрудированный, бесконечно преданный своему делу, Инна Михайловна посвятила служению искусству весь свой яркий, огромный талант», — сообщила РБК Матвиенко.

Министр культуры Ольга Любимова:

«Яркая, невероятно талантливая и харизматичная, ее многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране», — говорится в телеграмме министра (цитата по ТАСС).

«Я играла роли с раннего детства»: памяти Инны Чуриковой
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Режиссер Никита Михалков:

«В Екклесиасте (книга из Ветхого Завета. — РБК) сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека», — написал он в своем телеграм-канале «Бесогон».

Режиссер Карен Шахназаров:

«В наше время много кого называют выдающимся, великим. А Инна Михайловна Чурикова действительно такой была, великая русская актриса. Абсолютно уникальное дарование. <...> Гениальная актриса, и, конечно, незаменимая. Ее роли будут жить очень долго — пока есть русский язык, они будут жить», — сказал он (цитата по ТАСС).

Актер Михаил Горевой:

«Инна Чурикова — моя персональная королева. Когда я был маленький, театр «Ленком» был местом, куда я одержимо пытался попасть любыми путями. <...> Когда мы стали играть на одной сцене, я сказал: «Это вы во всем виноваты, вы меня заразили желанием стать актером, это все вы, спасибо, какое счастье», — сообщил он РБК.

Артист Максим Галкин (признан иностранным агентом):

«Невероятная, талантливая, неповторимая актриса. Ей были подвластны все жанры. Ей покорялась сцена, ее любила кинокамера. Потрясающее обаяние», — написал он в своем аккаунте в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана экстремистской организацией и запрещена).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Алена Нефедова Алена Нефедова
Инна Чурикова соболезнования
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