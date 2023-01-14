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Чурикову похоронят на Новодевичьем вместо Троекуровского кладбища

«Ленком»: Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем, а не на Троекуровском кладбище
Инна Чурикова
Инна Чурикова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января на 80-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил ТАСС Марк Варшавер, директор театра «Ленком», где почти 50 лет служила Чурикова.

Ранее он говорил, что артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с ней пройдет в «Ленкоме» 17 января.

Чурикова скончалась в больнице. Причина смерти не уточнялась.

Актриса родилась 5 октября 1943 года. В «Ленкоме» она служила с середины 1970-х. Среди ее работ — Офелия в «Гамлете», Аркадина в «Чайке», Филумена Мартурано в «Городе миллионеров». В Театре Наций она играла королеву Елизавету II в спектакле «Аудиенция». Также артистка исполнила более 40 ролей в кинофильмах, в том числе в лентах «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли» и др.

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Инна Чурикова Новодевичье кладбище «Ленком»
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