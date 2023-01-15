Власти Непала опубликовали список пассажиров упавшего самолета

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Управление гражданской авиации Непала в своем Twitter-аккаунте опубликовало список имен пассажиров разбившегося самолета ATR 72 компании Yeti Airlines.

Среди людей, летевших рейсом в Покхару из Катманду, были четверо россиян: Юрий Лыгин, Виктор Лыгин, Виктория Алтунина и Елена Бандуро. Всего в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному гражданину из Аргентины, Франции, Ирландии и Австралии.

Самолет ATR 72 потерпел крушение утром 15 января. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе трое детей. Сейчас известно о 68 погибших, спасатели ищут еще четыре человека. Ранее AFP со ссылкой на чиновника администрации района Каски сообщало, что на месте крушения борта нашли несколько выживших, они были госпитализированы. Тогда из-под завалов извлекли тела 29 погибших.

Правительство Непала объявило однодневный национальный траур. Свои соболезнования президенту страны и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Как сообщает ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта, авария произошла из-за технической неисправности. В управлении гражданской авиации заявили, что перед посадкой в самолете произошло возгорание. Расследованием катастрофы займется сформированная правительством комиссия из пяти человек, передает Pardafas.

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