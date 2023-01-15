Власти Непала опубликовали список пассажиров упавшего самолета

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
В Китае произошел взрыв на химическом заводе Общество, 16:48
Арестович после скандала из-за ПВО призвал «не валиться в истерику» Политика, 16:44
Продюсер назвал причину смерти Вахтанга Кикабидзе Общество, 16:31
«Спартак» с третьей попытки победил «Куньлунь» в чемпионате КХЛ Спорт, 16:19
ТАСС сообщил о пострадавших военных из-за взрывов в Белгородской области Общество, 16:15
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 16:07
«Всегда поющий, улыбающийся Буба»: артисты — о Вахтанге Кикабидзе Общество, 16:02
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Голландец ван Кастерен выиграл «Дакар» в отсутствие «КАМАЗ-мастер» Спорт, 15:57
Место крушения самолета в Непале. Фотографии Общество, 15:37 
WP узнала о настроении воюющих в Бахмуте украинцев Политика, 15:31
Власти Непала опубликовали список пассажиров упавшего самолета Общество, 15:27
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 15:24
Число жертв крушения самолета в Непале увеличилось до 68 Общество, 15:07
Бывший баскетболист сборной Украины умер в 33 года Спорт, 14:57
Общество ,  
0 

Власти Непала опубликовали список пассажиров упавшего самолета

Власти Непала опубликовали список пассажиров упавшего самолета, среди них четверо россиян
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters

Управление гражданской авиации Непала в своем Twitter-аккаунте опубликовало список имен пассажиров разбившегося самолета ATR 72 компании Yeti Airlines.

Среди людей, летевших рейсом в Покхару из Катманду, были четверо россиян: Юрий Лыгин, Виктор Лыгин, Виктория Алтунина и Елена Бандуро. Всего в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному гражданину из Аргентины, Франции, Ирландии и Австралии.

Самолет ATR 72 потерпел крушение утром 15 января. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе трое детей. Сейчас известно о 68 погибших, спасатели ищут еще четыре человека. Ранее AFP со ссылкой на чиновника администрации района Каски сообщало, что на месте крушения борта нашли несколько выживших, они были госпитализированы. Тогда из-под завалов извлекли тела 29 погибших.

Правительство Непала объявило однодневный национальный траур. Свои соболезнования президенту страны и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Как сообщает ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта, авария произошла из-за технической неисправности. В управлении гражданской авиации заявили, что перед посадкой в самолете произошло возгорание. Расследованием катастрофы займется сформированная правительством комиссия из пяти человек, передает Pardafas.

Власти Непала опубликовали список пассажиров упавшего самолета
Video

Читайте на РБК Pro
Как подтвердить применение нулевой ставки НДС при экспорте товара в Китай
«Нет, я настаиваю!». Разбираем пять портретов горе-переговорщиков
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Запад готовит санкции против нефтепродуктов из России. Что ждет экономику
Теги
Непал самолет авиакатастрофа погибшие
Материалы по теме
«Аврора» ответила на сообщения о проблемах с полетами канадских самолетов
Бизнес
Росавиация попросила экипажи следить за выражениями на рейсах
Общество
Россия и Казахстан увеличат число авиарейсов между странами
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter