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В МИДе назвали условия «коллективного ответа» Москвы и Минска Украине

Глава департамента МИДа Полищук: вторжение ВСУ будет основанием для ответа Москвы и Минска
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Применение Киевом военной силы против России или Белоруссии или вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию стран с правовой точки зрения будет считаться достаточным основанием для «коллективного ответа», заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломата спросили, есть ли сценарии, при которых Минск может вмешаться в украинский конфликт. В ответ Полищук напомнил об обновленной военной доктрине Союзного государства, которую Россия и Белоруссия утвердили в ноябре 2021 года.

Он подчеркнул, что документ направлен на реализацию «исключительно оборонительных» целей, но применение военной силы против государства-участника объединения в нем трактуется как «посягательство на Союзное государство в целом». Оказывать друг другу поддержку в этом вопросе стороны обязались и как члены ОДКБ, уточнил дипломат.

«Иными словами, с правовой точки зрения применение военной силы киевским режимом или вторжение ВСУ на территорию Белоруссии или России являются достаточными основаниями для коллективных ответных мер», — сказал Полищук. Он подчеркнул, что окончательное решение о реализации этих мер принимает военно-политическое руководство каждой из стран.

В первую очередь власти оценивают целесообразность использования совместных подразделений и «соразмерность общего ответа тем угрозам, которые возникают в конкретной ситуации», пояснил директор департамента.

По его словам, кроме прямого участия в боевых действиях, есть и другие формы союзнической поддержки, в том числе военно-техническое сотрудничество.

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«Наши страны осуществляют взаимные поставки вооружений и комплектующих для производства военной техники, сотрудничают в вопросах охраны границ, повышают боеспособность единой российско-белорусской системы ПВО», — рассказал дипломат.

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о развертывании совместной с Россией группировки войск в Белоруссии. И в Москве, и в Минске подчеркивали, что развертывание совместных сил необходимо исключительно для оборонительных целей.

24 февраля белорусский президент говорил, что российский коллега Владимир Путин пообещал ему, что Россия отнесется к нападению на Белоруссию как к нападению на себя. В МИДе заверили, что попытки ударов по Белоруссии «обречены на провал», так как совместная региональная группировка надежно защищает границы Союзного государства.

Теги
Украина вторжение ВСУ Белоруссия
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