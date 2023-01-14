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Посольство России в Лондоне заявило о возможной подготовке ВСУ к химатаке

Посольство России в Лондоне заявило о возможной подготовке ВСУ к использованию химоружия

Вооруженные силы Украины могут готовить атаку с применением химического оружия на российских военнослужащих, написало посольство России в Великобритании в Twitter.

Диппредставительство опубликовало видео, на котором видны баллоны с буквами «ОБ» и беспилотники. К некоторым дронам уже прикреплены баллоны. Находящиеся в помещении с техникой мужчины, одетые в камуфляж, разговаривают на украинском языке, на фоне играет песня также на украинском. Где, кем и когда было снято видео, неизвестно.

Российское посольство утверждает, что ролик опубликовали украинские военные. Видео «по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия», заявили в диппредставительстве, отметив, что надпись «ОБ» на баллонах означает «отравляющие боеприпасы». В посольстве предположили, что ВСУ могут использовать против российских военных фосген, запрещенный Конвенцией о химическом оружии ООН.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в разговоре с ТАСС заявил, что украинские военные применяли химическое оружие в боях за Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут). Он утверждает, что это были в том числе гранаты, произведенные СССР и иностранными государствами. По его словам, были случаи, когда от химоружия ВСУ пострадали бойцы ЧВК «Вагнер», их госпитализировали с отеком легких и ожогами дыхательных путей.

В начале декабря прошлого года постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что Москва обладает информацией, подтверждающей помощь США в приготовлении химических провокаций на Украине. По его словам, Вашингтон, напротив, считает, что провокации готовит Россия.

Москва после начала спецоперации на Украине не раз обвиняла Киев в подготовке провокаций с химоружием. В частности, глава Минобороы Сергей Шойгу в октябре прошлого года сказал своим коллегам из Турции, Великобритании, США и Франции в ходе телефонных разговоров, что Украина собирается применить «грязную бомбу». В Киеве обвинения отвергли. Позже эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности со стороны Украины.

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