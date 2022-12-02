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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Постпред России обвинил США в помощи Украине с химическими провокациями

Постпред при ОЗХО Шульгин: контрактники из США помогают готовить провокации на Украине
Александр Шульгин
Александр Шульгин (Фото: Global Look Press)

Россия обладает информацией, подтверждающей помощь США в приготовлении химических провокаций на Украине. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

Российская сторона предупреждала государства - участники Конвенции о запрещении химического оружия о возможной провокации. «Где, что, какие шаги будут предприниматься <...>. Даже указываем на американских контрактников, которые помогают украинским националистам в этих химических приготовлениях. Есть такая Forward Observations Group из штата Невада. Но американцы от всего этого отмахиваются. Говорят, что это дезинформация с российской стороны», — сказал Шульгин. По его словам, Вашингтон, напротив, считает, что провокации готовит Россия.

Москва после начала спецоперации на Украине не раз обвиняла Киев в подготовке провокаций с химоружием. 6 июля Россия направила в ОЗХО ноту о подготовке провокации со стороны Украины с использованием химического оружия на Славянской ТЭС в Николаевке Донецкой области. По словам Шульгина, всего представительство России передало организации более 20 нот.

Глава Минобороы Сергей Шойгу 23 октября заявил своим коллегам из Турции, Великобритании, США и Франции в ходе телефонных разговоров, что Украина собирается применить «грязную бомбу». В Киеве обвинения отвергли. В ноябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности со стороны Украины.

Теги
Александр Шульгин ОЗХО провокации США химическое оружие
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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