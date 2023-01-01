Axios узнал об отказе Зеленского помочь Израилю из-за позиции по ПВО

Axios: Зеленский не согласился на просьбу Израиля по резолюции в ООН из-за позиции по ПВО

В обмен на голосование против «антиизраильской» резолюции Зеленский выразил желание услышать изменение позиции по поставка ПВО Украине. Нетаньяху ничего не пообещал, пишет издание

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в Генассамблее ООН по вопросу об оккупации палестинских территорий из-за позиции Израиля по военной помощи Киеву, пишет Axios со ссылкой на неназванных израильских и украинских официальных лиц.

Речь идет о резолюции, внесенной Палестиной, которая предложила направить в Международный суд ООН в Гааге запрос о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Перед тем, как она была в итоге принята в Генассамблее ООН вечером 30 декабря, Нетаньяху провел серию переговоров с лидерами стран, выражавшими поддержку инициативе.

Разговор на эту тему состоялся у израильского премьера и с Зеленским. Последний сказал, что хотел бы в обмен на голосование против или обещание воздержаться услышать, как новое правительство Израиля изменит свою политику и предоставит Украине системы ПВО, пишет издание. Нетаньяху ничего не обещал, но выразил готовность обсудить просьбы украинского лидера в будущем.

Зеленскому, утверждают источники издания, не понравился такой ответ и он не согласился голосовать против резолюции или воздержаться. Украинские представитель в итоге не присутствовал на голосовании в Генассамблее. Власти Израиля были разочарованы таким решением Киева, сказал высокопоставленный израильский чиновник.

В офисе Нетаньяху подтвердили телефонную беседу премьера с Зеленским, но отказались комментировать «дипломатические разговоры». Украинский лидер в Twitter писал, что в ходе звонка поздравил Нетаньяху со вступлением в должность и обсуждал с ним двустороннее сотрудничество.

После начала российской спецоперации израильские власти говорили, что поставляют Украине только гуманитарную и медицинскую помощь. Киев призывал их начать поставки ПВО, однако в Минобороны Израиля подчеркивали, что не будут этого делать. Это позицию выражал и Нетаньяху, который в конце декабря в третий раз стал премьер-министром.