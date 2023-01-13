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В Минобороны назвали значение взятия Соледара

Минобороны: взятие Соледара позволит отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявило в телеграм-канале российское Минобороны.

Ведомство сообщило, что 12 января российские силы заняли Соледар. «Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Взятие Соледара стало возможным благодаря «постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)», заявили в министерстве. Там добавили, что эти подразделения «непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны».

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска.

Бои в окрестностях соседнего с Соледаром Артемовска шли с начала декабря. Российское Минобороны отчитывалось о наступлении и взятии под контроль нескольких населенных пунктов на этом направлении. Президент Украины Владимир Зеленский называл Артемовск и Соледар одними из самых «горячих и болезненных» для ВСУ направлений.

За два дня до публикации заявления Минобороны о взятии под контроль всей территории Соледара подразделениями ЧВК Вагнера сообщил ее основатель Евгений Пригожин. Он говорил, что в центральной части города образовался котел, где идут бои. В тот же день Минобороны заявило, что бойцы ВДВ блокировали Соледар с юга и севера.

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Как отмечал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, взятие Соледара откроет российским войскам путь к Артемовску, Северску, Славянску и Краматорску.

Теги
Минобороны ВСУ Соледар
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