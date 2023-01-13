Почти 50% мужчин сочли дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Почти половина мужчин (45%) считают дискриминацией выход на пенсию на пять лет позднее женщин, среди последних такого мнения придерживаются около четверти (24%), следует из исследования портала по поиску работы SuperJob, с которым ознакомился РБК.

Опрос проводился с 10 по 12 января, в нем приняли участи 1600 россиян старше 18 лет.

Разный пенсионный возраст мужчин и женщин чаще возмущает мужчин моложе 34 лет (49%). В целом, мнения по этому вопросу среди мужской части населения России делятся примерно поровну (45% против 43%). Большая часть женщин не считает разницу в возрасте для выхода на пенсию дискриминацией, в то же время число тех, кто считает иначе или затруднился ответить на этот вопрос, почти равное (24% и 23% соответственно).

Среди россиянок старше 45 лет меньше тех, кто думает о выходе на пенсию раньше мужчин как о дискриминации, и наибольшее доля не поддерживающих такое мнение (21% и 59% соответственно). Доля молодых женщин, поддерживающих равноправие полов в том числе в пенсионном возрасте, немного выше — 29%.

Мнение россиян по этому вопросу не сильно изменилось за три года: в этом году доля тех, кто считает разный пенсионный возраст для мужчин и женщин дискриминацией увеличилась на с 34% до 36%, в то время, как число не поддерживающих это мнение увеличилось на 1 п.п и составляет 48%.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев объяснял изменения демографической ситуацией, ростом числа пенсионеров и снижением доли работающих россиян. Правительство также указывало, что изменения позволят увеличить ежемесячные выплаты нынешним пенсионерам на 1 тыс. руб. в год каждому.

До этого возраст выхода на пенсию составлял был ниже на пять лет для обоих полов. После изменений неоднократно поступали предложения вернуть прежний пенсионный возраст, в частности, в 2021 году с такой инициативой выступали партии «Справедливая Россия» и КПРФ.