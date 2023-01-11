Профсоюзы выбрали бойкот и протесты из-за реформы Макрона

Планы французских властей увеличить в стране пенсионный возраст до 64 лет уже вызвали негативную реакцию оппозиции и профсоюзов, которые готовят совместные акции. К чему может привести пенсионная реформа Макрона — в материале РБК

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как Макрон решился на вторую попытку

Правительство Франции вернулось к планам реформирования пенсионной системы. Премьер-министр Элизабет Борн представила проект новой пенсионной системы 10 января.

Президент Эмманюэль Макрон вынашивал идею этой реформы не один год — принятию ее первой версии в 2019 году помешала пандемия коронавируса. Уже тогда идея повышения пенсионного возраста вызвала волну протестов, длительные забастовки (самые продолжительные с 1968 года) и дали второе дыхание протестному движению «желтых жилетов». Устроенные им погромы, а также яростные столкновения с полицией в январе 2020 года привели к тому, что представителям правопорядка пришлось применять слезоточивый газ.

Тем не менее Макрон после переизбрания на второй президентский срок в апреле 2022 года заявил о намерении вновь вернуться к этой инициативе и увеличить для французов возраст выхода на пенсию с 62 до 65 лет. В канун 2023 года во время обращения к нации Макрон объявил предстоящий год годом реформы. «Как я и обещал вам, этот год станет годом реформы пенсионной системы, целью которой является сбалансировать нашу систему на годы и десятилетия вперед. Нам нужно больше работать», — сказал Макрон в своем новогоднем обращении.

Какую реформу предложило правительство

Элизабет Борн (ее выступление транслировал телеканал France 24) изложила новую версию пенсионной реформы. Прежде всего официальный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин постепенно повышается к 2030 году с 62 до 64 лет. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Повышение будет поэтапным: начиная с сентября 2023 года каждый год возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на три месяца: к 2027 году он достигнет 63 лет и трех месяцев, к 2030 году — 64 лет. С 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы (то есть быть официально трудоустроенным) в течение 43 лет. Если у работника не набирается 43 лет рабочего стажа, он, как и сейчас, сможет претендовать на полную выплату, если выйдет на пенсию в 67 лет. Эта мера, по словам Борн, прежде всего направлена на женщин, которые были вынуждены делать перерыв в карьере.

Для того чтобы сейчас получить полную государственную пенсию во Франции, работник обязан либо иметь трудовой стаж не менее 41 с половиной года, либо выйти на пенсию в возрасте от 62 до 67 лет (в зависимости от года рождения). Размер пенсии составляет 50% от среднегодового заработка за 25 «лучших» лет, то есть периода, когда заработок был максимальным. В случае выхода на пенсию при недостаточном трудовом стаже за каждые недостающие три месяца размер выплат снижается на 1,25%. Средний размер пенсии во Франции составляет €1400. Увеличить размер пенсии можно за счет дополнительных страховых выплат.

Также планируется обязать работодателей уплачивать дополнительные пенсионные взносы. В то же время параллельно будет уменьшен страховой взнос на покрытие выплат при несчастных случаях на производстве. Такая схема в сочетании с повышением пенсионного возраста и более ранним переходом к обязательному 43-летнему стажу помогут достичь баланса пенсионной системы к 2030 году, убеждена премьер-министр. Предполагается, что с 2030 года те французы, которые начали работать в 16 лет, получат возможность выйти на пенсию уже в 58. Полицейские, пожарные, медсестры и работники других сфер, где ранее был предусмотрен досрочный выход на пенсию, сохранят это право. Выйти на пенсию в 62 года и получать полные выплаты смогут и люди с инвалидностью.

В рамках пенсионной реформы также планируется увеличить размер минимальной пенсии на €100, до €1200, для тех, кто имеет полный трудовой стаж при минимальной оплате труда. Эта мера затронет и уже находящихся на пенсии. По словам Борн, это около 2 млн человек. Мера была разработана в ходе консультаций с политическими партиями и профсоюзами, уверяет премьер-министр.

Пенсионная реформа должна стать частью законопроекта о финансировании социального обеспечения, пояснила Борн. По ее словам, обновленный законопроект будет представлен Совету министров 23 января, а его обсуждение в Национальной ассамблее намечено на начало февраля.

Почему проект пенсионной реформы считают противоречивым

Необходимость в пенсионной реформе обусловлена опасениями грядущего дефицита бюджета на фоне дисбаланса между числом работающих французов и пенсионеров. При этом Макрон заранее исключил такие варианты решения этой проблемы, как увеличение господдержки пенсионной программы и уменьшение размера пенсий.

На данный момент правительство Франции тратит значительно больше средств на выплаты пенсий, чем другие государства ЕС, за исключением Италии и Греции. В 2021 году объем этих выплат достигал 14% ВВП страны. При этом сама пенсионная система Франции состоит из 42 различных пенсионных программ и за свою сложность заслужила определение «византийской».

По данным государственного Консультативного совета по пенсиям, который опубликовал свой ежегодный отчет в сентябре 2022 года, по итогам 2021 года у пенсионной системы был зафиксирован профицит на €900 млн, по итогам 2022 года ожидается профицит на €3,2 млрд. Тем не менее в отчете сказано, что «в период с 2023 по 2027 год финансовое положение пенсионной системы значительно ухудшится», достигнув дефицита в размере от 0,3 до 0,4% ВВП Франции (или чуть более €10 млрд в год) до 2032 года. Дефицит пенсионной системы должен быть ликвидирован уже в середине 2030-х годов даже без помощи реформ, указывается в отчете. Его авторы делают вывод, что зафиксированные ими данные не могут подтвердить тезис о выходе пенсионной системы «из-под контроля».

Однако пенсионная реформа, как уверяют в правительстве, направлена не только на предотвращение возможного дефицита средств, но и на борьбу с безработицей среди французов пожилого возраста. По данным Financial Times, лишь 56% французов в возрасте от 55 до 62 лет трудоустроены, в то время как аналогичный показатель в других странах ЕС в среднем составляет 59%. Уровень безработицы среди населения Франции резко возрастает в категории после 60 лет. Помочь справиться с этим должен более ранний переход к обязательному 43-летнему стажу для получения полной пенсии, хотя в профсоюзах убеждены, что этот шаг не решит проблему.

К каким последствиям может привести пенсионная реформа

Пенсионная реформа — одно из самых важных детищ Макрона, который, придя к власти в 2017 году, хотел закрепить за собой статус президента-реформатора, отмечает Politico. Желание Макрона провести пенсионную реформу, по мнению издания, реализуется в крайне неудачное время — из-за высокой инфляции, роста цен на топливо и энергоносители, однако французскому президенту очень нужна победа в этом вопросе, поскольку его коалиция «Вместе!» не смогла получить большинство на парламентских выборах в июне прошлого года, отмечает Politico. При этом процесс принятия реформы обещает быть длительным — окончательное голосование состоится не ранее мая 2023 года.

Помочь коалиции Макрона с проведением реформы должна правоцентристская партия «Республиканцы». Еще до оглашения положений реформы лидер «Республиканцев» Эрик Сьотти заявил о готовности поддержать ее, но при внесении корректировок, на которые правительство согласилось. В частности, Сьотти предлагал повысить пенсионный возраст не до 65, а до 64 лет, сделав это за два пятилетних периода. Также он выдвигал требование о повышении минимальной пенсии с €900 до €1200 тем французам, которые имеют полный трудовой стаж, но получали минимальную оплату труда. Это правило должно иметь ретроспективное действие.

Впрочем, если за время обсуждения реформы позиция «Республиканцев» изменится, у правительства Макрона все еще будет шанс провести свою инициативу без голосования в Национальной ассамблее. Для этого может быть задействована ст. 49.3 Конституции , которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом (хотя тот в свою очередь может ответить вотумом недоверия правительству). С тех пор, как коалиция Макрона потеряла большинство в парламенте, эта статья Конституции уже была задействована десять раз, в том числе при принятии отдельных статей бюджета на 2023 год.

Реформа может встретить и резкое сопротивление простого населения и профсоюзов вплоть до уличных протестов. По данным Financial Times, более 70% населения Франции негативно относится к грядущим изменениям. Politico сообщает о том, что еще до объявления деталей реформы правительство пыталось наладить контакт с профсоюзами, но встретило негативную реакцию. Газета Le Monde сообщала, что профсоюзные лидеры намерены выступить против реформы и «мобилизовать людей на уличные протесты», поскольку правительство не готово прислушаться к их мнению. С призывом к уличной мобилизации выступил и первый секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) Фабьен Руссель. Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен также призвала бойкотировать реформу.

После оглашения плана реформы генеральный секретарь второго по численности профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT, около 600 тыс. членов) Лоран Берже заявил, что изменения особенно негативно скажутся на тех, кто рано начал трудовую деятельность. Журнал The Economist отмечает, что критика со стороны CFDT особенно огорчительна для Макрона, так как этот профсоюз придерживается умеренных взглядов. Позицию CFDT поддержали семь других крупнейших профсоюзов, на 19 января они назначали первую за 12 лет общую демонстрацию.