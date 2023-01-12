Глава МИД Турции Чавушоглу допустил встречу с Лавровым и сирийским министром в феврале

Глава МИД Турции допустил встречу с коллегами из России и Сирии в феврале

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планирует встретиться с коллегами из России и Сирии Сергеем Лавровым и Фейсалом Микдадом в феврале. Об этом он сообщил на брифинге в Руанде, пишет газета Türkiye.

Чавушоглу отметил, что окончательной даты проведения встречи министров пока нет.

28 декабря прошлого года в Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны России Сергея Шойгу, Сирии Али Махмуда Аббаса и Турции Хулуси Акара. Как сообщало Минобороны России, «стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога» и «необходимость его продолжения в интересах стабилизации обстановки в Сирии». В переговорах, по данным Министерства обороны Турции, участвовали главы разведывательных служб стран. В конце декабря газета AlWatan сообщила, что Турция согласилась вывести войска с севера Сирии после встречи министров обороны.

15 декабря 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину трехсторонние переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. 23 ноября спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев говорил, что такая встреча была бы полезной и символичной.

20 ноября Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака против «Рабочей партии Курдистана», признанной турецкими властями террористической. Цели операции — предотвращение терактов против турок и обеспечение безопасности границ. Позже турецкий лидер допустил, что «Коготь-меч» не ограничится только воздушными ударами.