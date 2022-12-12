Oxxxymiron'а оштрафовали на 45 тыс. за дискредитацию армии

Одно из административных дел, заведенных против Oxxxymironа, закончилось штрафом в 45 тыс. руб. На очереди административное разбирательство по поводу песни «Ойда» — в ней усмотрели призывы к сепаратизму

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, признан в России иноагентом) оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил на 45 тыс. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«24.02.2022 Федоров на своей странице «ВКонтакте» разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: «Всем привет из Питера…». Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — сообщили в пресс-службе.

Дело рассматривалось за нарушение части 1 статьи 20.3.3 КоАП.

Ранее 6 декабря стало известно, что против Oxxxymiron заведено административное дело за песню «Ойда». Об этом прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга сообщила в ответе на запрос Лиги безопасного интернета.

В прокуратуре утверждали, что эксперты подтвердили наличие в тексте песни «Ойда» Oxxxymiron «публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичного позитивного отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга».



Административное дело открыли по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП, следует из ответа прокуратуры. Для физических лиц этой статьей предусмотрен штраф в размере от 70 тыс. до 100 тыс. руб.

25 октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистскими трек рэпера Oxxxymiron'а «Последний звонок» и фанатские клипы на эту песню.

До этого, 7 октября 2022 года, Минюст признал Oxxxymironа и писателя Дмитрия Глуховского, автора романов «Метро 2033» и «Текст» иноагентами.

Oxxxymiron был внесен в реестр физлиц-иноагентов вместе с участницей и организатором протестных акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ириной Сторожевой и бывшей журналисткой и кандидатом в депутаты, соосновательницей проекта по защите прав женщин «Ты не одна» Аленой Поповой.



Вместе с Глуховским в список СМИ-иноагентов попали еще два человека — журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев, работавший в Центре молодежных исследований ВШЭ.