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Муратов сообщил, что сотрудники «Новой газеты» запустят журнал в России

Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В России появится журнал «Но» — приложение к «Новой газете», которая в марте объявила о приостановке выпуска новых номеров. Об этом в эфире YouTube канала «Живой гвоздь» объявил лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов.

«Под руководством Сергея Кожеурова — он главный редактор — [будет выходить] приложение к невыходящей «Новой газете». Газета у нас остановлена, но у нас зарегистрирована новая рассказ-газета давно, еще в 2009 году. Теперь мы решили ее восстановить. Мы придумали ее новый логотип. Это первый слог «Новой газеты» — «Но». Мы остаемся в парадигме и в ценностях «Новой газеты», ее соучастников и ее читателей», — сказал Муратов.

По его словам, работать над новым изданием будут журналисты «Новой газеты», которые остались в Москве.

«Это российское издание, которое делают журналисты «Новой газеты», оставшиеся в Москве. Это наша работа. <…> Сначала вместе с журналом, который должен поступить в продажу через 5 дней, это будет pdf. Вы сможете у себя на компьютере листать странички этого журнала в электронном виде так, как он сверстан, как он сделан. <…> Будет доступен в магазине «Новой газеты» это раз, и в киоске — два. Ждите 15-16 числа. Мы вернулись», — сказал журналист.

Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн
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Фото:EPA / ТАСС

Материал дополняется

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